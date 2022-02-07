أناسي للإعلام تنظم زيارة لعضوات السلك الدبلوسي بالدولة لمنطقة مليحة الآثرية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت «أناسي للإعلام» بحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار، زيارة لعضوات السلك الدبلوماسي لدى الدولة إلى المواقع الأثرية في منطقة مليحة بالشارقة.

تأتي الزيارة ضمن فعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلكسو» وجامعة الدول العربية بهدف التعريف بالتاريخ والإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وأكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان أهمية تنظيم رحلات للأماكن والمواقع الأثرية في الدولة للتعريف بهوية الإمارات وإرثها الثقافي وبالعمق التاريخي للمنطقة التي شهدت على أرضها ملتقى للحضارات القديمة عبر العصور لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبحكم ربطها للطرق التجارية المهمة.

وقالت إن الكثير من الآثار والرموز التاريخية في الدولة تتشابه إلى حد كبير مع مثيلتها في المنطقة ومن أبرز هذه النماذج الحصون والقصور والمقتنيات الأثرية وأنواع الخطوط العربية، مؤكدة ضرورة تفعيل التبادل المعرفي ومشاهدة الأثر والتفاعل معه بشكل مباشر وفهم هويتنا ومكانتنا التاريخية بين الحضارات.

رافق الوفد خلال الزيارة عيسى يوسف، مدير إدارة الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار، وقدم شرحاً مفصلاً عن أهم المواقع الأثرية التي شملتها الزيارة في مليحة، وهي مدافن أم النار والقصر والحصن ومركز مليحة للآثار.

وقال عيسى يوسف إن إمارة الشارقة تحظى بالعديد من المناطق الأثرية أبرزها منطقة مليحة التي شهدت أول نشاط بشري منذ ما يزيد على 130 ألف عام، موضحاً أن المواقع الأثرية تحكي عن حقبة تاريخية مهمة وحياة من سكنوا هذه المنطقة ومستوياتهم الاجتماعية، وتعد أحد مواقع التراث العالمي المرشحة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو».