مركز أبوظبي للغة العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي موقعه الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تماشياً مع إستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات.

يركز الموقع على إبراز الجانب الرقمي والتطور الحاصل في مجال النشر من خلال قسم «المكتبة الرقمية»، الذي يحتوي على كتب المركز المحولة رقمياً سواء الكتب الإلكترونية والصوتية والموجزة.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، الحرص على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات ومواكبة متطلبات العصر الرقمي لتحقيق أهداف المركز في دعم اللغة العربية وإثرائها وتطويرها من خلال الثقافة والتعليم والبحث والفنون.

يقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتواه ضمن عدد من الأقسام تشمل قسم «لغة وثقافة»، الذي يندرج تحته كل من المحتوى الإبداعي الذي يعرض أحدث الكتب المترجمة والمؤلفة و«أبحاث وتقارير» وهو قسم يشتمل على أهم وأحدث الدراسات التي يقوم بها مركز أبوظبي للغة العربية في المجالات التي تتعلق باللغة العربية، ثم تأتي «القوائم» لتعرض مشروع «مائة رواية ورواية» الذي يهدف إلى تعريف القرّاء بأهم الروايات العربية في القرن العشرين ومشروع «مائة كتاب وكتاب من التراث العربيّ» الذي يضمّ قائمة بعناوين كتبٍ عربيّة غيّرت وجه الأدب العربيّ والإسلاميّ والعالميّ في المعرفة العالميّة وفي فهم الحالة الإنسانيّة.

وتأتي «المجلة المحكمة» في باب لغة وثقافة وهي مجلّة عربيّة علميّة محكّمة تُعنى بنشر الدراسات والبحوث عن اللغة العربية وآدابها وثقافتها وقضاياها.

أما باب «نتكلم العربية» فهو يحتوي على ثلاثة أقسام أولها اختبار اللغة «سمة» وهي اسم شهادة الكفاءة الدولية في اللّغة العربية، وثانيها سلسلة فيديوهات «سعود وروز» لتعليم المبتدئين اللغة العربية في مواقف مختلفة، أمّا ثالثها «أصدقاء اللغة العربية» وهي مسابقة سنوية لأصدقاء اللّغة العربية تشمل الناطقين بها والناطقين بغيرها.

وضمن استراتيجية المركز لدعم كتب الأطفال والناشئة، تم إطلاق قسم «الطفل الفصيح» في الموقع الإلكتروني، والذي يعرض مجموعة من كتب وقصص الأطفال والناشئة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التعليمية الخاصة بهم.