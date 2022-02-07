أحمد بن سعيد يشهد إطلاق «من يجرؤ على الحلم.. كيف حوّل محمد بن راشد حلمه إلى حقيقة»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان طيران الإمارات للآداب، جلسة الإطلاق الرسمي لكتاب «من يجرؤ على الحلم.. كيف حوّل محمد بن راشد حلمه إلى حقيقة»، لمؤلفه الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، الذي يسلط فيه الضوء على رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء «مكتبة محمد بن راشد»، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية، وأدارتها الإعلامية ميسون عزام.

مع القائد

وأوضح رائد برقاوي في جلسة إطلاق الكتاب، أنه يضيء بمضامينه على أهمية فكر وشغف وتصميم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نجاح دبي وتحولها مركزاً عالمياً للإبداع، مبيناً أنه يرحل في كتابه إلى الماضي ليتتبع كتابات وذكريات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن طفولته وشبابه، ليحلل العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته، ثم ينتقل إلى الحاضر ليختبر دور هذه العوامل في إنجازات دبي، الإنجازات التي جعلت منها «دانة الدنيا»، ويحاول أيضاً في الكتاب، والذي ستذهب إيراداته لمركز النور لتدريب أصحاب الهمم، أن يستشرف المستقبل الذي يقول عنه برقاوي: «لا أعرف عندما استيقظ ما الذي سيحققه هذا الوطن»!

وحول أهمية العمل من منظور بحثي وثقافي، أكد رائد برقاوي أنه «من الصعب أن تحيط بشخصية مثل شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو يسابق الزمن إلى حد يصيبك بالدهشة. ما دفعني للبحث في التجربة الإماراتية في الخمسين عاماً الماضية، وكيف تتحقق الأحلام وتتسابق الإنجازات في سباق التحليق إلى النصر والرقم واحد، بعزيمة وإرادة يملكها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد قرر أن يحلم لبلده ولأمته. وها نحن نحصد ثمار أحلام هذا القائد». وأضاف برقاوي: «أتوجه بالشكر والامتنان لدار النشر «موتيفيت ميديا جروب» وكلَّ من أسهم في خروج هذا الكتاب إلى النور. لقد سعيت للإجابة عن سؤالين مركزيين؛ الأول، كيف روّض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المستحيل لتصبح دبي نموذجاً فارقاً على مستوى العالم؛ والثاني، كيف مكّن سموه لثقافة الأحلام في وسط محيط عربي توقف منذ عقود عن الحلم».

رؤية استشرافية

من جهته، يقول إيان فيرسيرفيس، الشريك المسؤول، رئيس تحرير مجموعة «موتيفيت ميديا جروب»: «نفخر بنشر هذا الكتاب القيّم الذي يتناول الحكمة والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب مسيرة التنمية والازدهار التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة».