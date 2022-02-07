«لؤلؤة عائشة» في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الرابع لمهرجان طيران الإمارات للآداب فعاليات وجلسات سلطت الضوء على النشر الأدبي.وضمن برنامج اليوم الرابع، شاركت كل من جوليا جونسون وميثاء الخياط، خبرتهما عن التقاليد حول صيد اللؤلؤ في جلسة ممتعة وترفيهية بعنوان «لؤلؤة عائشة»، وهو أحد الكتب الثلاثة التي نشرتها دار مؤسسة الإمارات للنشر التي اُطلقت بتاريخ 19 يناير 2022، فيما قدمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ورشة لمعرفة خطوات المساهمة في موسوعة ويكيبيديا، بدءاً بمقدمة عن مشروع كاتب مكتوب ودوره المحوري في مجموعة مستخدمي الإمارات، ومروراً بقيم المعلومات وكيفية الوصول إليها، وانتهاءً بالخطوات الأساسية لإنشاء مقالات ذات جودة عالية على الموسوعة.

وأخذت كل من الباحثة سلمى سيري، والمترجم دانيل نيومان، الحضور في رحلة عبر سالف العصر والأوان، وتحديداً إلى القرن العاشر، حيث كشفوا لنا بعضاً من أسرار عالم الطهي العربي القديم. ويتضمن برنامج الفعاليات، جلسة حول إرث واحدة من أكثر شخصيات الكاتب تشارلز ديكنز شهرة، في حفلة عشاء مع حفيدته (والخبيرة في أعمال ديكنز الأدبية)، لوسيندا ديكنز هوكسلي، فيما ستحتفل كل من الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق والشاعر كارلوس أندريس غوميز بقوة الكلمة وقدرتها على تجاوز الحدود بأمسية شعرية استثنائية بصحبة الموسيقار برنت شاتلوورث في مسرح «دبي ميلينيوم».