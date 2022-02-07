إطلاق العنان للخيال في أدب الأطفال

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم ــ تصوير: إبراهيم صادق

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طرحت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان طيران الإمارات للآداب، ضمن مساقاتها الإبداعية جملة من البرامج والأنشطة التي تجمع كل عناصر التشويق، والمتعة مع الفائدة. وفي السياق، أخذت الرسامة والكاتبة جلنار حاجو الصغار في رحلة استثنائية ليطلقوا العنان لمخيلاتهم؛ إذ علّمتهم كيفية تحويل نقطة بسيطة إلى عوالم مدهشة. وفي الذكرى السنوية العاشرة لكتاب الأطفال «جدتي رئيسة عصابة!»، الذي وزّع أكثر من 25 مليون نسخة من كتبه، يستحضر ديفيد ويليامز شخصياته الشهيرة ضمن فعاليات توقيع كتابه.



ومن جانب آخر، شجّعت الكاتبة في أدب الأطفال، سناء شباني، جمهورها الصغار على الاهتمام بصحتهم ونظافتهم الشخصية بطريقة مرحة عبر قصّتها «جرثوم يبحث عن الشهرة» في جلسة يملأها الحماس والتشويق.



وبما يتعلق بفعاليات الابتكار الممزوج بالمرح، قدمت الفنانة والخبيرة في علم السعادة، جوجو تشابيل، مجموعة من الأفكار الفنية للرسم والأشغال اليدوية لتمكين الأطفال من تعزيز الثقة بالنفس من خلال أعمالهم الفنية، فيما سلط الفنان صانع القصص المصورة الياباني فوميو أوباتا، عبر ورشة صناعة الرسوم المتحركة والقصص المشوقة للمانجا، الضوء على القضايا الاجتماعية في محيطه.