صدور العدد 181 من مجلة «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مطلع الشهر الحالي، العدد 181 من مجلة شاعر المليون.

غلاف العدد، ضم صور الشعراء المتأهلين إلى قائمة الـ 24 شاعراً في الموسم العاشر من برنامج شاعر المليون. كما تحدثت الافتتاحية عن هذا الإنجاز الذي أوصل الشعراء إلى هذه المرحلة المتقدمة من عمر البرنامج.

وأشارت الافتتاحية إلى أن الشعراء يقفون اليوم على مسافة أقرب إلى اللقب، بعدما قدموا مستويات شعرية راقية، وأقنعوا لجنة التحكيم وجمهور الشعر بنصوصهم وحضورهم وإبداعاتهم التي كانت جسر العبور لهم من أجل الوقوف على مسرح شاطئ الراحة.

وفي استطلاع موسع أضاء العدد على موضوع المشاركات النسائية في البرنامج والتحديات التي تواجه المرأة المبدعة، والمساحة التي تحظى بها في الساحة الشعرية والثقافية. وفي استطلاع آخر سلط العدد الضوء على أسباب ودوافع الشعراء لطباعة وإصدار مجموعاتهم الشعرية. ومنح العدد المساحة لمجموعة من الشعراء المشاركين في الموسم العاشر من «شاعر المليون» للحديث عن تجاربهم وأبرز محطاتهم خلال المنافسات، وهم الشاعر محمد الهاملي والشاعر عدي الدهمشي والشاعر ياسر الصيعري والشاعر مناحي الفهيقي، بالإضافة إلى لقاء مع الشاعر المصري د. وليد الخولي المشارك في برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع، وموضوع عن التجربة المتميزة للشاعر الأردني محمد العزام.

وفي أبوابه الثابتة اشتملت صفحات العدد على مجموعة من الأخبار المتنوعة، كما ضم مجموعة من القصائد لشعراء مبدعين، بالإضافة إلى مقالات ثرية، لكل من الدكتور خالد الوغلاني والدكتورة نيفين طينه والشاعرة خلود بناصر.