«مجلس شما بنت محمد» يناقش كتاب «أوقف الأعذار»

المصدر: العين - وام

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نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة ندوة ثقافية، بحضور رئيسة المجلس الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، ناقشت كتاب «أوقف الأعذار- كيف تغير الأفكار الملازمة لك طوال حياتك؟» للدكتور واين دبليو داير.

وقالت الشيخة شما بنت محمد: نحن اليوم أمام كتاب حيرني من بداية قراءته وتساءلت، هل فعلاً لدينا القدرة على أن نوقف الأعذار؟ هل جهزنا أنفسنا بامتلاك القدرة، لنعتذر أو لنقول لا ؟ أسئلة لم تنته، وعلاقة تربط القارئ بالكتاب غير عادية، تثير الكثير من التساؤلات حول قدرة الكاتب بأن يغير بعضاً من الأفكار والمخزون المتراكم في عقلية القارئ.

وأشارت إلى أن الهدف من قراءة كتب التنمية البشرية هو امتلاك القدرة على التغيير؛ من خلال الاستفادة من هذه القراءات، مؤكدة أن التغيير يستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكن أن يتم من خلال كتاب أو تمرين؛ لكن أتمنى المحاولة من الجميع، ولو بتغيير واحد، لتروا أثره عليكم، وحتى نقدم الأفضل لأنفسنا؛ لنشعر في ما بعد بالراحة إذا نجحنا في التغيير.