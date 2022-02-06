أحمد بن سعيد يشهد إطلاق كتاب (من يجرؤ على الحلم: كيف حوّل محمد بن راشد حلمه إلى حقيقة ؟)

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، اليوم، فعاليات إطلاق كتاب (من يجرؤ على الحلم: كيف حوّل محمد بن راشد حلمه إلى حقيقة ؟)، لمؤلفه الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وذلك ضمن برامج مهرجان طيران الإمارات للآداب.

واستعرض المؤلف، في الجلسة التي أعلن فيها عن إطلاق الكتاب وأدارتها الإعلامية ميسون عزام، تميز فكر ورؤى وأفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، والتي أسست ورعت وحققت قصة نجاح دبي وتحولها مركزاً عالمياً رائداً للمواهب، ومكاناً يمكن للشباب العرب أن يجدوا فيه الموارد والفرص لتحقيق أحلامهم.