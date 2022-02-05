«إكسبوجر».. 5 مرشحين في جائزة «المصوّر المستقل»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» عن 5 مرشحين لجائزة «المصوّر الصحفي المستقل» السنوية في فئاتها الثلاث؛ الصحافة الإخبارية، والصحافة البيئية، وصحافة الحلول، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني يوم الخميس، الموافق 10 فبراير الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

واستقبلت دورة العام 2021-2022 من جائزة «المصور الصحفي المستقل»، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، 1265 صورة ضمن 133 مشاركة من 51 دولة، وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر عدد من المشاركات، تلتها فرنسا، والمملكة المتحدة، وسوريا، وتركيا، والهند، وبنغلاديش، ودولة الإمارات.

وأطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الجائزة لتكريم المصورين المستقلين الذين دعمت صورهم القصص الإخبارية، وأسهمت بتعزيز الوعي بالقضايا ذات التأثير على الرأي العام عالمياً.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مساحة خاصة به لعرض أعماله في دورة العام الجاري من المهرجان.

قائمة المرشحين

وتتضمن قائمة المرشحين المصور كليتوس نيلسون نواديكيه، الذي شارك بمشروع «الحياة والعمل في نيجيريا 2» ضمن فئة صحافة الحلول، والمصور خافيير آرسينيلاس، الذي شارك بمشروع «حدود العصابات» ضمن فئة الصحافة الإخبارية، والمصور دارين زاميت لوبي، عن مشروع بعنوان «عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط»، ضمن فئة الصحافة الإخبارية، والمصور إيفان آبرو عن مشروعه «هونغ كونغ، أوقات المعارضة» ضمن فئة الصحافة الإخبارية، ومصطفى بيلج ساتكين في القائمة للجائزة ضمن فئة الصحافة البيئية عن مشروعه «التاريخ الغارق».

يذكر أن لجنة تحكيم جائزة المصور الصحفي المستقل تضم كلاً من المصورة كيرا بولاك، والمصور لارس بورينج، والمصور يدان سوليفان، والمصور راي ويلز، والمصور محمد محيسن.