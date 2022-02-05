«شاعر المليون».. 24 شاعراً في منافسات «المباشرة الثانية»

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلق آلاف الشعراء في رحلة البحث عن حلم حمل بيرق الشعر النبطي في البرنامج الأضخم «شاعر المليون» بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إذ ودع نجوم البرنامج في مقابلات وجولات الشعراء وتصفيات قائمة المئة، فيما واصل نجوم آخرون المشوار في الحلقات المباشرة، وعلى صفحات قصة الشعر والأماني دونوا قوافيهم وتحدياتهم وقصصهم التي ألهمت عشاق الكلمة العذبة في كل مكان.

ومع انتهاء الأمسية الثامنة من أمسيات الموسم العاشر اختتمت المرحلة الأولى (مرحلة الـ48) في درب المنافسة على اللقب الأغلى والأضخم في الشعر النبطي «شاعر المليون»، إذ اكتملت يوم الثلاثاء الماضي قائمة الـ24 شاعراً، واستمرت المنافسة بين خطوات التحدي وخطوات الإصرار في طريقها «لبيرق الشعر».

وسجلت المرحلة المباشرة الأولى من برنامج شاعر المليون 8 أمسيات من الشعر والمتعة والتحدي، واستمرت على مدى 8 أسابيع، إذ تأهل منها 24 شاعراً من 7 دول عربية (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والعراق، والأردن).

وتضم قائمة الـ24 كلاً من الشعراء (فيصل الشن العنزي من السعودية، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، مبارك الرزحان من الكويت، فهد البدري من العراق، ضيف الله فواز السميري من السعودية، هادي مانع اليامي من السعودية، فيصل برجس السور من الكويت، حامد شمقل العنزي من السعودية، آلاء محمد أحمرو من الأردن، أحمد الجش المطيري من السعودية، عبدالهادي أبو دية القحطاني من السعودية، ركاد مطرب الشمري من العراق، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالله بن خشمان الهاجري من الكويت، عبدالكريم البدراني من السعودية، أحمد العماش من البحرين، بشاير المقبل التميمي من السعودية، الشاعر علي الدهمشي العنزي من السعودية، علي بن بريك الراشدي من الإمارات، صقر عبدالله المزروعي من سلطنة عُمان، علي حامد العازمي من الكويت، الشاعر عبدالعزيز بن سدحان الحربي من السعودية).

مسيرة

وانطلقت الثلاثاء الماضي مسيرة المنافسات الجديدة للمرحلة المباشرة الثانية (مرحلة الـ24)، والتي ستشهد 4 أمسيات مباشرة جديدة يتنافس في كل حلقة 6 شعراء، ويتأهل فيها 3 شعراء منهم شاعر أو شاعران بقرار لجنة التحكيم، وينتقل بقية الشعراء في الحلقة إلى تصويت المشاهدين، الذين سيختارون بتصويتهم شاعراً أو شاعرين لينضموا إلى زملائهم في المرحلة المقبلة.

وتكون المنافسة في المرحلة المباشرة الثانية من خلال اجتياز آليتين في كل أمسية، وعلى كل شاعر في الآلية الأولى (في النصف الأول من الأمسية) تقديم قصيدة حرة الوزن والقافية (موزونة ومقفاة) وعدد أبياتها لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 أبيات، والموضوع مفتوح لهم، ولهذا الجزء 35 درجة من 50، أما آلية التنافس الثانية (في النصف الثاني من الأمسية) فيتم فيها مجاراة أبيات من اختيار لجنة التحكيم تعطى للمشاركين في كل أمسية ويتم عرضها على الشاشة، وتكون الأبيات على وزن نادر الكتابة عليه أو من الأوزان التي لم تعد مستخدمة في المنطقة، وعدد الأبيات ثلاثة أبيات مربوعة (كل بيت 4 أشطر) وإجمالي عدد الأشطر 12 شطراً، وتتم الكتابة في مدة زمنية قدرها نصف ساعة، ولهذا الجزء 15 درجة من 50.