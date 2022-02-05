الكتابة الإبداعية تقنيات تصقلها الخبرات

المصدر: دبي- البيان

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احتضنت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان العديد من البرامج والجلسات الملهمة التي تدور في فلك أصالة التكوين ضمن مسارات الإبداع الأدبي العالمي والترويج له انطلاقاً من دبي عبر مجموعة منوّعة من ورش العمل الحصرية، التي يشرف عليها ويقدمها أشهر الكتاب العالميين، كما يشتمل البرنامج على فرص تقديم الأعمال الروائية للوكلاء الأدبيين والمحررين والناشرين العالميين، إلى جانب ورش الكتابة لليافعين.

يلتزم المهرجان عبر ورش الكتابة الإبداعية بكثير من المعايير الفنية التي تنطلق من أساسيات الكتابة بحضور الكتاب والوكلاء المتمرسين من أمثال الوكيل الأدبي لويجي بونومي- والذي يمثل كبار المؤلفين، بما في ذلك العشرة الأوائل الأكثر مبيعاً. كما ناقش ديفيد واليامز عبر جلسة خاصة كتابه الجديد «جدتي رئيسة العصابة تعود من جديد!»، والتي حظيت بإقبال منقطع النظير. وفي ورشة الكتابة لليافعين تسلط الكاتبة ساجدة علي، الضوء على التقنيات التي يحتاجها الكاتب لبناء الرواية وتجسيد رحلة بطل الرواية بسلاسة.

كما شاركت مصممة الحلي الأشهر عالمياً، عزة فهمي، تفاصيل مشوارها من بدايات شرارة ولعها بجماليات المجوهرات عبر جلسة «الحلي- بيان ثقافي».