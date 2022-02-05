100 صالة عرض من 44 دولة في «آرت دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معرض «آرت دبي» أمس تفاصيل فعاليات دورته الخامسة عشرة، والتي ستقام في «مدينة جميرا» خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 مارس 2022. وسيستقبل معرض «آرت دبي» لعام 2022 أكثر من 100 صالة عرض من 44 دولة، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 30 مشاركاً جديداً لأول مرة، في أكبر دورة من المعرض منذ انطلاقه، وأكثر المعارض الفنية تميزاً على المستوى العالمي التي ستقام خلال موسم الربيع.

وسيتضمن جدول فعاليات هذا العام أعمالاً خاصة تم تكليفها حديثًا لفنانين مشهورين عالميًا، وهي عبارة عن قسم رقمي جديد مبتكر سيكون بمثابة جسر التواصل بين التشفير الرقمي وعالم الفن، ومعارض فنية جماعية خلاقة، وبرنامج طموح للمحادثات متعددة المواضيع، بالإضافة إلى النسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي.

ستقدم المؤسسات الفنية الرائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات فعاليات مماثلة خلال أسبوع الفن في دبي، من المعارض الفردية والجماعية والجلسات الحوارية والفعاليات الهامة.

اكتشافات فنية

وبهذه المناسبة قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «لأكثر من 15 عامًا، أصبح معرض «آرت دبي» أرضاً لاكتشاف التوجهات الفنية الجديدة والاحتفال بها، وإنشاء الجلسات النقاشية الهادفة، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء العالم. ويركز جدول فعاليات هذا العام بشكل خاص على نقطة التقاء عالم الفنون على اختلافها والعالم الرقمي، ليكون أكثر برنامج طموحًا وشمولية منذ انطلاق المعرض».

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، وبرعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشريك الرئيسي لقسم «آرت دبي ديجيتال» بايبت Bybit.

فعاليات مميزة

لجنة «آرت دبي» لعام 2022 هي مؤسسة «إنلاند» INLAND، ويمثلها فرناندو غارسيا دوري، الذي سيقدم مجسماً فنياً جديدًا في مواقع متعددة في المعرض وفي مناطق موزعة في جميع أنحاء دبي. كما سيظهر العمل الفني «ساند فلو» Sand Flow في مجموعة من المواقع واللحظات، حيث يجمع بين رؤية دبي في الماضي والحاضر والمستقبل والتعمق بالتعددية الثقافية والمجتمعية التي تحتضنها المدينة ومساهماتهم فيها، وسيشمل العمل الفني علم الآثار والهيدرولوجيا والعمران والنقل، بالإضافة إلى فنون سرد القصص الغنية بالتراث والتقاليد والصناعات اليدوية في منطقة الشرق الأوسط.

رموز

سيبحث قسم جديد من المعرض لاستكشاف الظروف التي نمت فيها الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT) وفن الفيديو والواقع الافتراضي (VR) منذ ظهور الفن الرقمي في الثمانينيات، بالإضافة إلى السباقين في ساحة الفن الرقمي التي تتوسع بسرعة. سيضم «آرت دبي ديجيتال» مجموعة منتقاة من 17 صالة عرض ومنصة عالمية.

وسيشمل عروضاً تقديمية من قبل بعض الفنانين الأكثر ابهاراً وابتكاراً الذين يعملون في الفضاء الرقمي اليوم، بما في ذلك رفيق أناضول (بيلفنيلي) ويوتا بيكايا ودينيس دافيدوف (مشروع النافذة) بالإضافة إلى العروض التقديمية لمجموعة من الفنانين مثل: انستيتيوت وبرايت مومنتس وفنجربرنتس داو وبوستماسترز وامرجيست وسايبر بات.

برنامج حوارات

كما تشمل الفعاليات برنامج حوارات مبتكراً لمجموعة من الجماهير تحت عنوان «هذه هي الصورة» وستقام على مدار أربعة أيام، ستدرس النسخة الخامسة عشرة من المنتدى الفني العالمي، عوالم المصنوعات الرقمية واقتصاديات التشفير الرقمي.