مهرجان أبوظبي يُثري معرض «إمارات الرؤى» بـ 12 ندوة

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن دورته التاسعة عشرة، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يقدم مهرجان أبوظبي 12 ندوة حوارية وورشة عمل حية وافتراضية خلال شهر فبراير، بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض الفني التشكيلي «إمارات الرؤى 2.. سردٌ ووعدٌ»، والتي تستمر حتى 16 أبريل المقبل في منارة السعديات بأبوظبي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن معرض (إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعدٌ)، يمثّل منبراً جامعاً للتشكيل الإماراتي عبر مسيرة خمسة عقود من الإنجاز والتميز والريادة، وعبر أكثر من 100 عمل لأكثر من 62 فناناً تشكيلياً من الإمارات، بينها 15 عمل تكليف حصرياً تُعرض لأول مرة، يجسّد المعرض منصة وطنية تسرد حكاية نشأة وتطوّر التشكيل بمختلف مدارسه ومناهجه وأساليب فنانيه الغنية والمتنوعة».

وتابعت: «بموازاة هذا المعرض المهم، والذي يستمر لغاية 16 أبريل المقبل، نقدّم برنامجاً ثقافياً حافلاً يستهدف فئات المجتمع المحلي والزوار من داخل الدولة وخارجها، ويجمع بين التشكيل والتصميم والحروفية العربية وفنون الأداء والتعبير من شعر ونثر.

حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الندوات الحوارية مع كبار المبدعين، القيّمين الفنيين والفنانين المشاركين، وورش العمل التطبيقية التفاعلية لرسم ومحاكاة روائع الرواد المؤسسين وتعلُّم الأساليب المتفردة للفنانين، إضافةً إلى المحاضرات الإرشادية للطلبة والسرد القصصي لشرائح المجتمع من مختلف الأعمار».

وختمت بالقول: «نرحّب بالجمهور المحب للفنون، ساعين إلى تجديد التزامنا بنهضة واستدامة التشكيل الإماراتي، استشرافاً لخمسين عاماً مقبلة من الإبداع، وبناء أجيال تمتلك المهارات الإبداعية الخلاقة وتسهم في تمكين الصناعات الثقافية».