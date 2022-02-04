صدور ديوان «وَداعاً أَيُّهَا الدَّغَل، مَرحباً أَيَّتُهَا الفأس» لرشيد منسوم

المصدر: مراكش - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر عن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة، ضمن سلسلة إبداعات عربية، ديوان شعري للشاعر المغربي رشيد منسوم موسوم بـ«وَداعاً أَيُّهَا الدَّغَل، مَرحباً أَيَّتُهَا الفأس» يقع في 248 صفحة/ طبعة أولى نهاية السنة الماضية (2021). الديوان الذي حفل بتقديم الشاعر عبدالحق ميفراني، مدير دار الشعر بمراكش.

والذي قدم من خلاله سلسلة منشورات إبداع للدار، والتي تنفتح من خلالها على التجارب والحساسيات الشعرية المغربية المشكلة لشجرة الشعر المغربي الوارفة. الشاعر رشيد منسوم، والذي يعترف منذ البداية أن القصائد التي يحفل بها هذا الديوان، هي «لسعادة شخص يفرح/ حين يقرأ هولدرلين؟». لكن، «ليس أكثر ضراوة / من حشد هذه الكلمات/ التي يومض عرقها/ والتي تشهد/ على شراسة الجحيم/ منذ بداية هذه القصيدة..».

إن اختيار ديوان الشاعر رشيد منسوم «وَداعاً أَيُّهَا الدَّغَل، مَرحباً أَيَّتُهَا الفأس»، نابع من إيمان دار الشعر بمراكش، بضرورة الانفتاح على التجارب والحساسيات الشعرية المغربية، وترسيخاً لاستراتيجيتها في إطلاق سلسلة من الإصدارات، تلامس الجوانب الإبداعية والنقدية للشعر المغربي، وسعياً منها في المساهمة في التوثيق للتجربة الشعرية المغربية. ورشيد منسوم، شاعر ومترجم مغربي، عضو فاعل في العديد من المؤسسات الثقافية المغربية.