صدور العدد 30 من مجلة القوافي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 30 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ إطلالة العدد حملت عنوان «اللغة الأم دهشة الإبداع العربي»، وكتبه الإعلامي حمدي الهادي، وفي باب «مسارات» رصد الإعلامي الشاعر عبدالرزاق الربيعي مستقبل الشعر مع القصيدة التفاعلية والعصر الرقمي.

وتضمن العدد لقاء مع الشاعر الناقد المصري محمد مصطفى أبوشوارب، وحاورته الشاعرة الإعلامية منى حسن، ولقاء مع الشاعر المغربي محمد عريج، وحاوره الإعلامي مخلص الصغير. واستطلع الشاعر نزار أبو ناصر الآراء حول مستقبل القصيدة الفصيحة المغناة، وكتب الإعلامي صالح سويسي في باب «مدن القصيدة» عن «جربة التونسية».

في باب «أجنحة» حاورت الشاعرة سمية دويفي الشاعر عقبة مزوزي.

وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وقالوا في، وكتبها الإعلامي فواز الشعار.

وتضمن العدد مقالاً عن رمزية الشاي في شعر أبي مسلم البهلاني، كتبه الشاعر حسن المطروشي، ومقالاً عن الصورة الشعرية للشاعر محمد طه العثمان.

في باب «عصور» كتب الإعلامي شمس الدين العوني عن شاعر الحب وإرادة الحياة «أبو القاسم الشابي».

وفي باب «نقد» كتبت الشاعرة وردة سعيد عن رمزية الناقة في ذاكرتنا، كما كتب الشاعر خالد بودريف عن دلالات الكرم في القصيدة العربية.