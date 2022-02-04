«قاعة البرزة» تفتح أبوابها للجمهور في قصر الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن قصر الوطن عن افتتاح «قاعة البرزة» أمام الزوار للمرة الأولى منذ افتتاح القصر رسمياً أمام زيارات الجمهور في العام 2019. تجسد القاعة المجلس الإماراتي التقليدي الذي يعتبر من الملتقيات الاجتماعية المستوحاة من الإرث الإماراتي العريق.

والتي تجمع الضيوف من الكبار والشباب لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع، ولنشر الأفكار التي تعزز الترابط والتكافل المجتمعي. وعادة ما يحرص المواطنون على زيارة المجالس لمقابلة الأصدقاء وللتراحم ومعرفة أحوال الناس، والتي يتعلم فيها الأبناء العادات والتقاليد وأخذ الخبرة في مواجهة شؤون الحياة.

تعتبر قاعة البرزة من أهم المعالم التي تستكمل التجربة الثقافية المميزة التي تنتظر الزوار في قصر الوطن، فهي القاعة الرسمية لاستقبال الضيوف باعتبارها أكبر قاعات القصر بعد القاعة الكبرى، إذ تتسع لأكثر من 300 ضيف. تتيح قاعة البرزة للضيوف التعرف على الدور التقليدي الذي تلعبه المجالس الشعبية التي تشكل ملتقيات مهمة تناقش خلالها أهم القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية.

وعلى الرغم من أنه يتم تباحث القضايا السياسية في مجالس برلمانية رسمية، إلا أنه بإمكان المواطنين التواصل مع المسؤولين والوجهاء في مجالس البرزة غير الرسمية. تعكس مجالس البرزة حسن الاستقبال والضيافة والكرم وتعتبر صورة من صور التواصل والتكافل والتعاضد الاجتماعي بين الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقع قاعة البرزة خلف القاعة الكبرى مباشرة، ويمكن لزوار قصر الوطن معرفة المزيد من المعلومات حول القاعة خلال الجولات الإرشادية التي ينظمها القصر، أو عبر دليل الوسائط الإعلامية المتعددة الذي يمكن الحصول عليه عند الوصول إلى القصر.