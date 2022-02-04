تعاون مشترك بين مؤسسات الفجيرة الثقافية

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد الدكتور سعيد الحمر المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والهيئات والإدارات المختلفة بالفجيرة، وخاصة الجهات ذات الصلة التي تهتم بتقديم الخدمات الثقافية والإعلامية والفنية وخلق علاقات تعاون مثمرة وشراكات مستدامة فيما بينها.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم سلطان مليح مدير مركز "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعلي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، اللذين قدما له التهنئة بمناسبة تعيينه مديراً تنفيذياً لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات كل في مجاله لتفعيل الموسم الثقافي بالإمارة لهذا العام، والذي يشتمل على عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.