«دبي أوبرا» تجمع أنغامـاً عربية مع إيقاعات الفلامنغو غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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يعود عرض شغف الفلامنكو (Flamenco Passion) إلى مسرح «دبي أوبرا» غداً، مع عرض جديد يندمج ضمنه نوعان رائعان من الموسيقى هما الفلامنغو والموسيقى العربية.

وسينتقل الجمهور مباشَرة إلى عالم الفلامنغو المشوّق بينما يستمتع بالأنغام والإيقاعات الرائعة للموسيقى العربية المتناغمة.

وفي هذا العرض، سترافق الحاضرين مجموعة من الفنّانين، من بينهم راقصَو الفلامنغو البارزون كيكا كيسادا وخافيير مارتوس، في رحلة فريدة ضمن عالمَي الرقص والغناء بأروع حللهما.