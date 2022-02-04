«روح دبي» التراث والعصرنة في تجربتين ثقافيتين جديدتين

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مشروع «روح دبي - تجارب ثقافية»، الرامي إلى تسليط الضوء على جوهر ومعالم الثقافة الإماراتية الثرية في إمارة دبي، وإبراز مفردات تقاليدها الأصيلة؛ جذب العديد من المواهب الإبداعية للمشاركة فيها، وسرد تجاربهم الثقافية، ومغامراتهم الشيّقة في إمارة دبي، بهدف وضع المقيمين والزائرين، بمن فيهم زوار الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» في صورة ما تتمتع به الإمارة من وجهات سياحية ومعالم ثقافية ملهمة، تستحق الزيارة.

واستعرض راشد العوضي خطّ سير رحلته الثقافية في إمارة دبي، وأبرز الأماكن التراثية والثقافية التي زارها خلال هذه الرحلة، قائلاً: «شملت المناطق التي حظيت بزيارتها في إمارة دبي كلّاً من: حي الفهيدي التاريخي، متحف القهوة، سوق مينا بازار، سوق الذهب، ومطعم البيت القديم».

كنوز ثقافية

وتطرق العوضي لأهمية الكنوز الثقافية، وتجربة معايشتها، وذلك بهدف تحفيز وتشجيع المقيمين والزائرين على استكشافها بأنفسهم، فقال: «يعدّ استكشاف ثقافة القهوة المتنوعة في المنطقة، وفهم أساليب الضيافة الحقيقية، والغوص في ثقافة التجارة الواسعة، وفهم العلاقات الإنسانية المتعددة والمتغايرة، أمراً في غاية المتعة والأهمية في آن واحد، ويستحق التجربة مراراً وتكرارًا.

على صعيدي الشخصي، فقد نجحت التجربة في إعادة استحضاري لمراحل الطفولة، ولكن الأهم من ذلك، أنها استطاعت أن تربطني بالعالم الواسع والكبير من حولي، والذي تعلّمت الكثير عنه، بفضل تلك الأماكن الغنيّة بالتجارب التي حظيت بزيارتها».

تطور مستمر

وأضاف العوضي: «لطالما كانت دبي تستشرف المستقبل، فهي في رحلة تطور مستمر، وهذا الأمر يعدّ مثالياً للأشخاص ذوي الطموحات والأحلام الكبيرة. بالنسبة لي فدبي هي كل شيء، وبمجرد أن تعيش فيها، فحينها لا يوجد مكان آخر في العالم، سيكون جيداً بما فيه الكفاية».

بدوره قال سفيان سي مرابط: «أنا فرنسي جزائري، ولدت ونشأت في فرنسا من أبوين جزائريين، وبعد دراسة العلوم السياسية والأعمال، بدأت مسيرتي المهنية في مجال التسويق الفاخر بين باريس ودبي. ثم قررت أن أبدأ مشروعاً ثقافياً حول الثقافة العربية تحت عنوان»العربي الحائر«، الذي يركز على الحنين إلى الماضي، بهدف خلق صلة بين العرب من عدة مناطق حول العالم».