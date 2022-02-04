«إكسبوجر 2022» جاهز للانطلاق الأربعاء المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن اكتمال 90 % من الاستعدادات لانطلاق النسخة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي يقام في الفترة من 9 - 15 فبراير الجاري، حيث يضع فريق العمل لمساته الأخيرة على التحضيرات للحدث الذي يجمع أفضل مصوري العالم.

جولة تفقدية

واطلع طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في جولة تفقدية اليوم، على المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث زار موقع المهرجان في إكسبو الشارقة، وأكد جاهزية المكان لاستقبال زوار المهرجان الفني الأبرز في عالم التصوير، والذي يسلط الضوء على القضايا التي تهم البشرية، وتستثمر الإبداع في علاج الموضوعات الأكثر إلحاحاً وأهمية لمستقبل الإنسانية.

علامة بارزة

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يعد (اكسبوجر) أحد أبرز العلامات التي تلقي الضوء على مشروع الشارقة الثقافي والحضاري أمام العالم، ورؤيته تتكامل مع كافة رسائل الفعاليات التي تحتضنها الإمارة، ولهذا نحن حريصون على أن تعكس هذه الفعالية تقدير الشارقة للفن والفنانين والمبدعين في مجال التصوير، ونتطلع إلى أن تحدث الدورة الجديدة حراكاً نوعياً يؤدي إلى إحداث تغيير على أرض الواقع لمناصرة وخدمة أكثر القضايا أهمية لمستقبل الأرض من خلال الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال فترة المهرجان الذي يمتد ولأول مرة على مدار سبعة أيام».