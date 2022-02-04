الموشحات موضوع ورشة تدريبية في «مركز جمعة الماجد»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع نادي فرسان اللغة العربية في الجامعة العالمية ببيروت، أول من أمس، ورشة تدريبية عن بعد، بعنوان «فن الموشحات الأندلسية»، قدمها الأستاذ الدكتور وافي حاج ماجد، المستشار اللغوي والخبير المجمعي، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة العالمية في بيروت.

تضمنت الحلقة التدريبية عدة محاور، انقسمت إلى جانبين: الجانب النظري، الذي تحدث فيه الدكتور وافي عن بيان أجناس الشعر عند العرب، باعتبار القافية، ونشأة فن الموشحات، وأشهر الوشَّاحين، وأبرز الخصائص الأدبية والفنية للموشحات: من حيث الشكل والمضمون واللغة، وبيان تعريف الموشح والتوشيح، وأشهر ألقابه، والأغراض الأدبية للموشحات، وأهمية الموشحات، وأثرها في الشعر العربي والشعر العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن فن الموشحات الأندلسية، يمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الشعر العربي، وظاهرة الأدب الشعبي، ومحطة تأثير بارزة في الشعر العالمي عموماً، ومهدت لتطور مفهوم الإيقاع الشعري الموسيقي لدى شعراء جنوب فرنسا (التروبادور Trovadores)، وشعراء إسبانيا وإيطاليا ثم بريطانيا، وهذا بشهادة كبار المؤرخين والمستشرقين الأوروبيين.

ثم تحدث عن الجانب التطبيقي، وذكر فيه نسق الموشحة وأنواعها: من المؤتلف والمختلف، وبنية الموشحة، من خلال بيان أجزائها وأسمائها وضوابطها، وأشكال الموشحات، وأشهر صورها وقوالبها التركيبية، وأوزانها العروضية والمستحدثة، ونماذج تطبيقية على أجزاء الموشحة وأشكالها المختلفة.