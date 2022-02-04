«مهرجان الشيخ زايد» في فبراير.. مسابقات وفعاليات متنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات ترفيهية وثقافية مميزة، خلال شهر فبراير الجاري، إذ ينظم عدداً من الحفلات الغنائية، وأسابيع تجارب الطعام والمأكولات المتنوعة، والمسابقات، والتي تقام جميعها تحت شعار «رحلة بين الحضارات»، وتناسب كافة أفراد المجتمع.

وتضم قائمة فعاليات المهرجان، الذي شهد منذ انطلاقته وحتى اليوم زخماً جماهيرياً كبيراً من مختلف أنحاء الدولة والعالم، أمسيات غنائية عالمية متنوعة، يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين أسبوعياً على «مسرح الحضارات»، بالإضافة إلى مُسابقات قيمة، تضم مجموعة من الجوائز، بالإضافة إلى عروض التسوق الخاصة بالدول المشاركة.

أمسيات

تبدأ هذه الأمسيات اليوم، حيث يقام حفل غنائي، يحييه كل من الفنان اليمني عمر ياسين، والفنانة هاجر نعمان عند الساعة 8 مساء على مسرح الحضارات، كما سيقام غداً حفل غنائي لفنانة بوليوود النجمة الهندية نيتي موهان عند الساعة الثامنة مساء على مسرح الحضارات.