برج خليفة يحتفل بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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بدأت أول من أمس، احتفالات برج خليفة بالسنة الصينية الجديدة، بعروض ضوئية خاصّة، تنطلق يومياً عند الساعة 7:45، و9:45 مساءً، وتستمر حتى يوم غد الجمعة، ليعيش سكّان وضيوف دبي لحظات مبهرة.

عرض ضوئي

المبنى الأطول في العالم، يحتفل بعام النمر بأسلوب أخّاذ، حيث سيعيش الجمهور لحظات لا تُنسى، مع هذا العرض الضوئي الشيّق، وتتميّز عروض برج خليفة، بمناسَبة السنة الصينية الجديدة، بكثير من الحيوية والجمال، من خلال انعكاسات مبهرة، تعوّد الضيوف والزوّار على روعتها في عروض سابقة.

وتتوفر لزوار المنطقة خيارات عديدة في مشاهَدة هذه العروض، ومن بينها من جانب نافورة دبي الشهيرة، أم من أحد المطاعم العديدة في «دبي مول»، المطلّة على موقع الحدث.