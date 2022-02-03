متحف في الصين مستوحى من قمم الجبال

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

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متحف داتونغ للفنون تصميم فني هندسي جديد من نوعه يفتح أبوابه في شمال الصين بتوقيع شركة «فوسترز أند بارتنرز» ليبو كمجموعة من الأشكال الهرمية المتداخلة تحيط بها المناظر الطبيعية. ولفت موقع «ماي مودرن مت» إلى أن تصميم المتحف جاء مستوحى من فكرة القمم الجبلية ويعتبر المبنى واحداً من الهياكل الأربعة الأساسية التي تم تصميمها للقصر الثقافي لمدينة داتونغ الجديدة.

وأشار لوك فوكس المسؤول عن استديو «فوسترز أند بارتنرز» معلقاً: «تم تصور المتحف على أنه مركز اجتماعي أشبه بغرفة المعيشة الحضرية لداتونغ تجمع الناس والفن والفنانين في مساحة للتفاعل». ويجسّد «غراند غاليري» الموجود في قلب المتحف تلك الروحية مرفقاً بمساحة عرض مرنة مصممة لاحتضان أعمال فنية ضخمة واستعراضات وفعاليات أخرى، على حدّ تعبير لوك.

ويمكن للزوار دخول «غرفة المعيشة الحضرية» باتباع مسارات منحرفة خلقها التخطيط الطبيعي للموقع. وتقود الممرات الزوار عبر منعطفات تؤدي إلى ساحة واسعة محاطة تستخدم للفعاليات في الهواء الطلق. وأولى المهندسون المعماريون اهتماماً خاصاً بتصميم المساحات المخصصة للتعلم، بما في ذلك معرض الأطفال المميز بوفرة الأضواء الطبيعية ومركز للتعلم ومكتبة. وقد خصصت مساحات من المتحف لتكون قاعات محاضرات ومعارض ومساكن للفنانين. وبعيداً عن الفائدة الثقافية يشكل المتحف الجديد رمزاً أيقونياً للمنطقة.