إبداعات 17 فناناً في معرض «جائزة بولغري للفن المعاصر» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالشراكة مع مجموعة «بولغري» ابتداء من اليوم، معرضاً للفنانين المشاركين في النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»، ويستمر حتى 8 فبراير 2022 في معرض «فان دي جودنبرج» في مركز دبي المالي العالمي.

وقد اختارت «دبي للثقافة» في ديسمبر من العام الماضي 17 من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، من ضمن قاعدة بنك المواهب، التي تمتلكها، وذلك للتنافس على الجائزة في نسختها الافتتاحية، وهم:

عبد الرحيم سالم، عائشة العلي، علياء لوتاه، تشي ناكانو، فريد الريس، إيوانيس كادراس، جاسم العوضي، جمعة الحج، كمال الزعبي، مدار السويدي، ماجدة ملكون، نيما نبافي، نيفين مجيد، سعيد المدني، شمسة جمعة، تالا ووريل، فاليري فينسينت.

وكانت «جائزة بولغري للفن المعاصر» قد طلبت من مجموعة الفنانين، الذين تم اختيارهم تقديم أعمال تتناول موضوع الجائزة؛ وهو «الجمال يجمع الناس»، من خلال التعبير بشكل خلّاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وإبراز الحوار الذي يجمع بين مدن مثل دبي وروما عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

منصة

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة: نحن فخورون بعرض أعمال الفنانين الموهوبين المشاركين في هذه النسخة الافتتاحية من الجائزة، وإتاحة منصة جديدة أمامهم للتعبير عن أنفسهم بشكل خلّاق.

لقد أظهر الفنانون المشاركون فهماً عميقاً لموضوع الجائزة، وقدّموا أعمالاً مبتكرة ومعبّرة جداً. نتطلع إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة لهذا العام، وندعو عشاق الفن المعاصر من جميع أطياف المجتمع إلى زيارة المعرض والتمتع بالعناصر الجمالية، التي تعكسه الأعمال المشاركة.

أفكار

وبدورها، أشادت لوسيا بوسكايني، مسؤولة عن العلامة التجارية والتراث في «بولغري»، بالأفكار الخلّاقة التي اتسمت بها الأعمال المشاركة، قائلة: إننا معجبون بالإلهام الغني لجميع الفنانين المشاركين، الذي أثمر بمثل هذا الحوار المثير للاهتمام بين روما ودبي.

والذي تغذيه القوّة الفريدة للألوان. تمثل هذه الجائزة التزاماً مهماً؛ لأن دعم الفنانين المعاصرين يعني الاستثمار في مستقبل الأفكار المبدعة والموهبة والشغف. زيارة هذا المعرض تعني الانغماس في عالم آسر من الإبداع الجامح؛ بل قصيدة للبحث والتجريب تتطابق تماماً مع جوهر بولغري.

وتأتي شراكة «دبي للثقافة» مع «بولغري» في إطار التزام الهيئة بدعم بيئة محفزة ومستدامة للصناعات الإبداعية والثقافية، وتهدف إلى إتاحة الثقافة في كل مكان للجميع، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المجتمع الإبداعي، بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025.

فرصة

ستقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء، وهم: جوسيبي موسكاتللو، نجوم الغانم، باتريشيا ميلنز، باختيار ثلاثة أعمال للتنافس ضمن القائمة النهائية، ليتم بعدها اختيار العمل الفائز من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء متخصصين من «دبي للثقافة» و«بولغري»، وأعضاء آخرين تم اختيارهم من الجهتين. وسيحصل العمل الفائز على فرصة عرضه في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020، كما ستتاح للفنان الفائز فرصة زيارة مدينة روما في رحلة مدتها أسبوع لزيارة عالم «بولغري».