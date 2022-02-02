صدور العددين 29 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت دائرة الثقافة في الشارقة العددين «29» عن شهر فبراير 2022 من مجلتيْ «الشرقية» «الوسطى»، وقد اشتملا على موضوعات مهمة شائقة، سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية، ورسما صورة أكثر قرباً للحراك التنموي والثقافي والسياحي والبيئي المتمثل في مختلف المشاريع التي تنفذها إمارة الشارقة.

وضمّ العدد 29 من مجلة «الشرقية» أبواباً عدة اشتملت على مواد ثرية غطت كل المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية والسياحية بمدن المنطقة الشرقية.

وقد جاء في باب «إنجاز» تقرير تفصيلي عن الجهود التي يبذلها فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة دبا الحصن، منذ تأسيسه في عام 2007 وحتى الآن، والبرامج والمشاريع التي يطلقها، فضلاً عن المسؤوليات المجتمعية، التي يضطلع بها نحو كل فئات المجتمع، والخدمات التي يقدمها بهدف الارتقاء بالفئات المستهدفة، وتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار الأسري، والاحتواء الاجتماعي، كما يُبرز الملف نجاعة عمل الفرع خلال جائحة «كورونا»، حيث كانت تدخلاته ومساعداته سريعة.

مجلة الوسطى

واحتوى العدد الـ29 من مجلة «الوسطى» على باقة من المتابعات والتقارير المتنوعة، التي ترصد المشاريع التنموية التي تجري في مدن المنطقة الوسطى من الشارقة، ففي باب «إنجاز» تقرير تفصيليّ عن مشتل بلدية المدام أحد أهم تلك المشاتل في المنطقة الوسطى، إذ ينتج سنوياً حوالي مليون نبتة موزعة بين الأشجار والزهور ونباتات الزينة والشجيرات وغيرها، يتم زرعها في ساحات المباني الحكومية، والأندية الرياضية، والحدائق العامة، والطرق الرئيسية في المدام وفِلي والثميد، كما يتم توزيعها على المواطنين لتزويد حدائقهم المنزلية بنباتات الزينة والأشجار الأخرى.