تأهل عبدالعزيز بن سدحان في «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت الأمسية التاسعة من برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، إبداعاً وتألقاً من الشعراء الذين يتنافسون نحو حلم الفوز بلقب أضخم جائزة للشعر النبطي وحمل بيرقها، حيث حملت الأمسية المزيد من التنافس والتحدي.

وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين عن تأهل الشاعر عبدالعزيز بن سدحان الحربي من السعودية بنسبة 84%، لينضم بذلك إلى قائمة الـ 24 ويتابع مشوار المنافسة مع الشعراء نحو اللقب، فيما غادر منافسات المسابقة الشعراء (يوسف الشنيني السلمي من السعودية، أيمن شداد الرويلي من السعودية، ثابت الدهام الصخري من الأردن).

وتنافس 6 شعراء من السعودية والإمارات والكويت والبحرين في الأمسية، وهم الشعراء أحمد العماش من البحرين، حامد شمقل العنزي من السعودية، ضيف الله فواز السميري من السعودية، عبدالكريم البدراني من السعودية، فيصل برجس السور من الكويت، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، إذ قدموا روائع قصائدهم النبطية أمام لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، وعضو اللجنة الاستشارية الأستاذ تركي المريخي، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة والمشاهدين عبر الشاشات وتطبيق شاعر المليون.