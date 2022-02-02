استعراض لمسيرة إنجاز «المعجم التاريخي للغة العربية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار حرصه على التعريف بمبادراته ومشروعاته وعرضها في أبرز المحافل الثقافية المحلية والدولية، يشارك مجمع اللغة العربية بالشارقة في الدورة الـ 53 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، حيث استعرض الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، والمدير التنفيذي للمعجم التاريخي للغة العربية، خلال ندوة نظّمتها هيئة الشّارقة للكتاب بالتّعاون مع المجمع، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تبنّي ورعاية المعجم التاريخي للغة العربية بكل المراحل التي مرّ عليها المشروع الثقافي الأضخم الذي يؤرّخ لألفاظ اللغة العربية ويتتبّعُ تاريخ تطور استعمالاتها.

وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير «المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج»، كل من الدكتور مأمون وجيه، المدير العلمي للمعجم التاريخي، والدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بالشارقة، حيث تناولا فكرة المعجم، والمبدأ العلمي الذي يقوم عليه، ومنهجيّة العمل المتّبعة في المعجم الذي يرصدُ تاريخ ميلاد الكلمات وولادتها ونموها وتطوّر دلالاتها عبر العصور.