الشارقة للفنون تعلن عن «برنامج إقامة فناني الآسيان»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن إطلاق برنامج إقامة فناني الآسيان بالشراكة مع منظمة الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) ومؤسسة مايبانك، حيث تم اختيار الفنانين يونيس سانتشيز وسيفول رازمان، وكلاهما من جنوب شرق آسيا، ضمن هذه النسخة من البرنامج.

تلقت الدعوة المفتوحة الخاصة بالبرنامج في أوائل نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 60 طلباً من الفنانين الناشئين في 10 دول من جنوب شرق آسيا، واختارت اللجنة التي ضمت الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون وأعضاء مرموقين من منظمة الآسيان ومؤسسة مايبانك، الفنانين بناءً على قوة مقترحهما، وما تتيحه لهما الإقامة من دعم للمضي قدماً في مسيرتهما الفنية.

سيطوّر كل من سانتشيز ورازمان، أثناء إقامتهما لمدة شهر في الشارقة، أعمالاً تستكشف هوية دول الآسيان، وتعمق التفاهم المتبادل بين الثقافات العالمية المتنوعة في إمارة الشارقة، حيث سيستخدم الفنانان سطح وفناء وغرف بيت عبيد الشامسي التراثي الكائن في ساحة الفنون، كفضاء لاستوديو يعملان من خلاله على إنتاج وتطوير أعمالهما المقترحة.