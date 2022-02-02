«الشارقة للتراث» يعزز تعاونه مع مؤسسات مصرية

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، كلية الآداب في جامعة القاهرة، وأكاديمية الفنون بالقاهرة، وذلك ضمن نهج المعهد في تعزيز التعاون الأكاديمي في مجال التراث الثقافي مع المؤسسات المعنية حول العالم. وجاء وفد المعهد بحضور أحمد سالم البيرق، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية، وعصام الدنمي، منسق الشؤون الداخلية بمكتب رئيس المعهد.

وكان في استقبال الوفد عند زيارته جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور شريف كامل شاهين، عميد كلية الآداب، وعدد من أساتذة الكلية. وتطرق الوفدان في اللقاء إلى سبل التعاون المشترك في مجال التوثيق الرقمي للتراث الثقافي، وكذلك في المجال الأكاديمي بما يخدم الطلبة والباحثين والمهتمين بالتراث في الإمارات ومصر.

كما زار الوفد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، حيث استقبلته الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، والدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية. وفي اللقاء اتفق الطرفان على مبادئ بروتوكول تعاون بين المعهد والأكاديمية في مجالات حفظ ودراسة التراث الثقافي، بما في ذلك تبادل الخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، والأفلام الوثائقية، والنشر، وفنون الأداء الشعبي.