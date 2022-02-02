دارة الدكتور سلطان القاسمي تضيء على وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلط دارة الدكتور سلطان القاسمي، الشهر الجاري وضمن مشروع «قطعة الشهر»، الضوء على وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب برتبة الفارس الآمر، التي مُنحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في يوليو من عام 2003، تقديراً لإسهاماته العلمية والأكاديمية ومآثره الثقافية التي سخرها لخدمة الإمارات والعالم العربي.

إضافة إلى دعمه برامج الحوار والفكر ومشاريع التواصل الحضاري والتبادل المعرفي والأدبي، ومجالات الفنون والمسرح بين شعوب الشرق وأمم وحضارات الغرب.

حضور رسمي

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الجائزة بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، من جان جاك اليجون وزير الثقافة والاتصال الفرنسي نيابة عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك، وسط حضور رسمي من كبار المسؤولين الفرنسيين والعلماء والنخبة المثقفة وعدد من كبار الشخصيات من وزارتي الثقافة والخارجية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالقصر.

يذكر أن «قطعة الشهر» هو مشروع أطلقته دارة الدكتور سلطان القاسمي، ويهدف إلى تسليط الضوء شهرياً على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية.