«الشارقة للكتاب» تعرض رؤية الشارقة وجهودها الثقافية في «القاهرة الدولي للكتاب»

المصدر: القاهرة ـ البيان

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تشارك هيئة الشارقة للكتاب بفعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد خلال الفترة من 26 يناير ويستمر حتى 6 الشهر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

وزار جناح هيئة الشارقة للكتاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب في جناح الهيئة، كما استقبل الجناح عدداً من الشخصيات الرسمية وممثلي المؤسسات الثقافية، ونخبة من كبار المثقفين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب.

17 قرناً

وتسلم الدكتور مصطفى مدبولي من أحمد بن ركاض العامري نسخة من «المعجم التاريخي للغة العربية»، المشروع اللغوي الكبير الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويؤرّخ للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً ماضية.

بدوره أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتجربة الثقافية لإمارة الشارقة ودورها في دعم الحراك الثقافي في المنطقة وتقديم صورة تليق بالثقافة العربية إلى العالم أجمع، مشيراً إلى أن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة قدمت الكثير، ليس لراهن المعرفة العربية وحسب، وإنما لمستقبلها، وهذا يتجلى بالمعجم التاريخي للغة العربية.

صورة حيّة

وتسلط الهيئة خلال مشاركتها الضوء على جوانب من مشروع إمارة الشارقة الثقافي وإسهامها في تطوير حركة النشر ودعم الإنتاج المعرفي وحركة الترجمة، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي يقدّم صورة حيّة للمبادرات والمشاريع والفعاليات الكبرى التي تقودها الهيئة على المستويين المحلي والدولي.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها رؤية «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي سجل تاريخ أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء الحقوق في العام 2021.

وتكشف للناشرين المصريين والعرب والأجانب الخدمات والتسهيلات التي توفرها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، كما تعرّف المبدعين من الكتّاب والرسامين على «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، و«وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية»، بالإضافة إلى الجوائز التي تمنحها الهيئة في مجالات الترجمة والتأليف وغيرها من الجهود التي تُعنى بدعم حركة النشر.

مسارات جديدة

وحول مشاركة الهيئة في المعرض، قال أحمد بن ركاض العامري: «تترجم مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التواصل البناء والمثمر مع المؤسسات الثقافية النظيرة في المنطقة والعالم، وفتح مسارات جديدة لدعم حراك صناعة المعرفة والإبداع العربي.

فالشارقة شيّدت تجربتها الحضارية بالاستثمار بالكتاب والنهوض بوعي الفرد والمجتمع، وتتطلع إلى نهضة شاملة ومستدامة للثقافة العربية، وتؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه معارض الكتب في هذا السياق».

وأضاف: «مصر كبيرة بتاريخها وعمق تجربتها الثقافية، وبرموز الأدب والفن الذين قدمتهم للمشهد الثقافي العربي والعالمي، ونحن في الشارقة ندرك أثر مصر في إحداث فرق ملموس في مستقبل المعرفة والكتاب العربي.

لهذا نحرص سنوياً على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونتطلع أن تكون المشاركة فرصة لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية المصرية والعربية، وبوابة أمام الناشرين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشارقة لصنّاع الكتاب والمبدعين والفنانين على المستويات كافة».