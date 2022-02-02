«مركز محمد بن راشد للفضاء» يروي أسرار الكون برحلة «تحدٍ مُطلَق» فنية رقمية

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد «مركز محمد بن راشد للفضاء» (MBRSC)، شراكة مع «إنفينيتي دي لوميير»، أكبر وأهم مركز للفنون الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إطلاق برنامج عمل فني جديد محدود الإصدار تحت عنوان «Destination Cosmos.. التحدي المُطلَق». ومن المقرر إطلاق هذا العمل الفني في 11 الشهر الجاري، حيث يستطيع زوار مركز الفنون الرقمي من خوض تجربة رحلة لا تُنسى ومتعددة الحواس مع مشهد «Destination Cosmos».

وقد جرى إطلاق «Destination Cosmos»، وهو عمل فني إبداعي مبتكر، بناء على إنتاج مشترك بين «كولوتور إسباس» و«المركز الوطني للدراسات الفضائية» في فرنسا احتفاءً بالذكرى السنوية الستين لتأسيس وكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، وذلك بهدف إثراء المعرفة البشرية بالكون والإسهام في تحسين الحياة اليومية للبشر – أحد الركائز الأساسية لـ«الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح «إنفينيتي دي لوميير» من خلال 130 جهاز عرض و58 مكبر صوت و3000 صورة رقمية متحركة عالية الدقة، الفرصة أمام الزوار لاستكشاف 13 مقطعاً ومقدمة افتتاحية بما في ذلك متاهة من النجوم والكواكب والأجرام السماوية (السَدِيْم)، بالإضافة إلى «المُسْتَعِر الأعظم»، وهو ما يجعلها رحلة فريدة من نوعها.

وفي هذه المناسبة، قال سالم حميد المري، المدير العام لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء»: «يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع إنفينيتي دي لوميير والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا. ونحن نرى أن هذا البرنامج سيعزز إدراك المجتمع وشغفه لاستكشاف الفضاء ودراساته. ومن خلال هذا المعرض الرقمي الجديد، ستُتاح الفرصة أمام المقيمين والزوار على حدّ سواء طريقة جديدة لاكتشاف مساحة غامرة ومبتكرة والتعرّف عليها».

من جهته، قال وائل سويد، المدير التنفيذي لـ«إنفينيتي دي لوميير»: «نحن متحمّسون جداً ويشرّفنا أن نحظى بدعم مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في هذه المناسبة العظيمة».