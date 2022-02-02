«حلقات المكتبة» في «جميل للفنون»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يعلن مركز جميل للفنون، متحف الفنون المعاصرة في دبي، عن النسخة الجديدة من حلقات المكتبة للكاتبة والباحثة في مجال الطعام والمخرجة سلمى سري، ابتداءً من اليوم. تستكشف سلمى سري في بحثها، الذي تم تطويره على مدار السنوات الماضية، قوائم الطعام الإقليمية في نقطة التقاء تجمع بين التاريخ والمعرفة والسياسة والاقتصاد والحواس والدلالات. ويرافق الأسبوع الافتتاحي لـ «حلقات المكتبات: سلمى سري» برنامج عام تعاوني من المحادثات وورش العمل التي تعزز بحوث سلمى سري.