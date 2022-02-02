«فعاليات دبي» في فبراير ومارس.. ترفيه وموسيقى وفنون

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في إمارة دبي، عن استضافة المدينة لمجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق، وتمكن الجمهور من قضاء أوقات ممتعة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والتي تتنوع ما بين العروض الترفيهية، والحفلات الفنية المباشرة، وغيرها، بما يعزز من مكانة دبي، كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية.

ومن ضمن أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة، مجموعة معارض فنية وأمسيات موسيقية حافلة.

أمسية طربية

وتقدم مدينة الحبتور، كل يوم أحد، من 30 يناير وحتى 27 الشهر الجاري، فرصةً لمشاهدة عبد الحليم حافظ، أحد أعظم فناني جيله في مصر، في حفلٍ موسيقي لم يسبق له مثيل، حيث يطل النجم الراحل على المسرح، باستخدام تقنية الهولوغرام، وذلك في أمسية طربية بعنوان «سوّاح».

ويقدم النجم البريطاني بيل بايلي، أمسيةً مليئة بالألحان والمواقف المضحكة، خلال حفله الذي تستضيفه دبي أوبرا في 4 الشهر الجاري، ويجمع فيه بطريقة مبدعة بين الأعمال الموسيقية المذهلة، والتفاعل المباشر مع الجمهور، بأسلوب مضحك ومميز.

وتستضيف دبي أوبرا في 5 الشهر الجاري، الراقصين المحترفين كيكا كيسادا وخافيير مارتوس، لتقديم أبرز عروض الرقص الإسبانية على أنغام الموسيقى العربية، ضمن عرض فلامنكو باشن، المفعم بالحيوية والطاقة، والذي يعكس الاندماج بين الثقافتين.

ويستضيف مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022، الذي تنطلق فعالياته في 13 الشهر الجاري في دبي أوبرا، عازف الكمان الشهير، الحائز على جائزة غرامي جيل شاهام، ويضم برنامج المهرجان، عروضاً كلاسيكية لأبرز الموسيقيين العالميين. ويشهد مسرح كوكا كولا أرينا، العرض الموسيقي الأول من نوعه في دبي لفرقة كوين باي كاندل لايت، يوم 5 مارس.