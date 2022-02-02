«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في «سوا» حتى 18 الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل في «سوا»، برنامج علم المتاحف، الذي ينطلق في الـ14 من مارس المقبل، ويستمر حتى الـ5 من ديسمبر من هذا العام، بالتعاون مع معهد جوتة بمنطقة الخليج، وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، ومتاحف برلين.

مفهوم الاستدامة

وينطلق البرنامج الذي يركز في نسخته الحالية على مفهوم الاستدامة في المتاحف، بحلقة نقاشية عبر الإنترنت، متضمناً ورش عمل ومشاريع وعروضاً تقديمية، وندوات مباشرة وافتراضية، يتم تدريسها بالاشتراك من قبل خبراء عرب وألمان، بين الشارقة وبرلين، ما يتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى تخصصات علم المتاحف المتنوعة، وتبادل الخبرات في ما بينهم.

وحددت الهيئة إطاراً زمنياً للتقديم في البرنامج الذي يستهدف مشاركين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينتهي في الـ18 من الشهر الجاري، على أن يتم إخطار المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار بنهاية هذا الشهر.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف المتقدمين إلى ذكر سبب التسجيل، والمكاسب الشخصية والمهنية التي يطمحون لتحقيقها عبر المشاركة، وتقديم كافة المستندات المطلوبة باللغة الإنجليزية، وحفظها بتسلسل «الاسم الأخير، الاسم الأول، ثم الدولة»، كما لفتت إلى ضرورة الحصول على التطعيم بلقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي، كشرط أساسي لدخول ألمانيا.