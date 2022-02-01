«هوايات الأمس».. رحلة إلى ذكريات الماضي

المصدر: دبي ـ البيان

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يقدم الفنان الإماراتي بدر عباس معرضاً فنياً بعنوان: «هوايات الأمس» في «هوتيل انديجو داون تاون دبي»، والذي سيستمر إلى 31 مارس 2022.

ويتضمن المعرض مجموعة من أعمال بدر عباس الفنية الأخيرة، ويأخذ المعرض الزوار في رحلة لمشاهدة ذكريات الماضي، ويعيد المرء لمرحلة الطفولة، ويعكس بدر عباس، من خلال أسلوبه الفني الفريد الجوانب الثقافية الثرية لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتماداً على السمات الفنية للمدرسة التكعيبية.

ويحرص الفنان بدر عباس، من خلال أعماله على تحقيق التوازن بشكل مثالي بين جذوره الإماراتية، والانطباعات الحديثة، ويستلهم بدر عباس حسه الفني من قامات فنية بارزة من أمثال: سلفادور دالي وبابلو بيكاسو وجورج كوندو.

وتعرض هذه المجموعة الفنية للمرة الأولى للعامة في دبي، حيث يمكن للجمهور سواء من الضيوف المقيمين في «هوتيل انديجو داون تاون دبي» أو الزوار الاستمتاع بالمجان بمشاهدة هذه الإبداعات الفنية.

وتبدو كل لوحة من مجموعة «هوايات الأمس» وكأنها كبسولة زمنية أبدعها الفنان على القماش، وقد استعرض الفنان من خلال هذه المجموعة ذكريات أيام الخوالي من أفلام الخيال العلمي والأعمال الكوميدية ومقتنيات الطفولة وألعاب الفيديو، بينما حرص الفنان كذلك على تكريم وإبراز التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن الفنان بدر عباس بمهاراته الفنية العالية وإبداعاته المتميزة من إلقاء الضوء على القيم التقليدية، خلال نسجه لقصص، عبر من خلالها عن حنينه للماضي.