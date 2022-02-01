«تشكيل» يُطلق أكبر برنامج استثماري للتطوير المهني في مجال الفنون والتصميم في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن، أمس، مركز «تشكيل» عن أحدث مجموعة من الفنانين والمصممين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في برنامج «الممارسة النقدية» وبرنامج «تنوين» للتصميم، ضمن مهمته لإتاحة بيئة حاضنة لنمو ممارسات الفن والتصميم المعاصرة في دولة الإمارات.

واختار مركز تشكيل 6 فنانين تشكيليين مقيمين في دولة الإمارات لتلقّي التدريب والتوجيه والدعم المهني والنقد الفني والتطوير والإنتاج الفني، وذلك من أصل 75 طلباً تلقاها المركز للانضمام إلى الدورة السادسة من برنامج الممارسة النقدية. وتُتوّج أنشطة البرنامج بإقامة معارض فنية في النصف الثاني من العام 2022 وتمتدّ حتى العام 2023. ويُعدّ هذا الفوج الأكبر في تاريخ البرنامج الذي ينظمه «تشكيل».

وتتألف كوكبة الفنانين المشاركين في برنامج 2022 من الفنانة الإماراتية شما العامري، والثنائي البحريني ناصر ومريم الزياني، وجمال طيارة بارودي من لبنان، والفنانة الباكستانية صوفيا خواجا، وشازيا سلام من الهند، وسيعمل كل منهم مع أحد المرشدين الخبراء للحصول على التوجيه والإرشاد خلال مراحل البحث في الأعمال الفنية التشكيلية وإنتاجها وإقامة المعارض لها في نهاية المطاف.

10 أضعاف

وبهذه المناسبة، قالت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز «تشكيل»: إن مشاركة ستة فنانين مقيمين في الإمارات، ينتمون إلى خلفيات مختلفة ويعملون على وسائط فنية متنوعة، في برنامج التدريب النقدي 2022، واختيارهم من أكثر من 10 أضعاف هذا العدد من المتقدمين بطلبات المشاركة في البرنامج، يُبرز بوضوح القوة المتنامية والتنوع المتزايد للاقتصاد الإبداعي في الدولة، فضلاً عن حاجة الفنانين الملحّة إلى تخصيص الوقت والمساحة والحصول على الدعم لتطوير أعمالهم الفنية بطريقة كاملة ووافية.

وأضافت: منذ إطلاق البرنامج في العام 2014، ونحن نلمس التشجيع ونستشعر الإلهام بفضل النجاحات التي حققها خريجونا الثلاثة عشر، والمساهمات التي قدّموها للمشهد الثقافي في المنطقة.

برنامج «تنوين»

وأعلن، أمس، أيضاً مركز «تشكيل» عن اختيار أحدث مجموعة من الفنانين المشاركين في برنامج «تنوين» للتصميم، الذي احتفل في العام 2021 بمرور عقد على إطلاقه، شهد خلاله طرح مجموعة واسعة من تصاميم الديكور والأثاث الإبداعية المستوحاة من التقاليد الإماراتية والمنتجات والمواد المحلية.

ومن المقرّر أن يبحث المصممون الـ 6 المختارون للمشاركة في برنامج تنوين 2022، في موضوع الاستدامة، ويتعرفون على السُبل التي يمكن للتصميم عبرها أن يساعد في مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الموضوع. ومن المقرّر أن يتعاون المصمّمون المختارون مع مجموعة من المهندسين والعلماء على مدار الشهور الأحد عشر المقبلة أثناء إجرائهم الأبحاث والتجارب، من أجل تقديم تصاميم لقطع ديكور وأثاث وظيفية مبتكرة تشكّل الاستدامة أحد عناصرها الأساسية.

وتنضم إلى برنامج هذا العام كل من المصممة السعودية هدى العيثان، والإماراتية ريما المهيري، والجنوب أفريقي إبراهيم أشور، والمصرية شذى خليل، والثنائي سارة أبو فرحة من الأردن وخالد شلخة من روسيا، ما يجعل مجموعة برنامج «تنوين» للتصميم في دورة 2022 الأكبر على الإطلاق في تاريخ البرنامج.

ويهتمّ المصممون باستخدام تشكيلة من المواد تتضمّن بذور التمر وسعف النخيل ونسيج الكمبوتشا والخشب لابتكار ممارسات تصميم أكثر استدامة وتحظى بأهمية وجاذبية تجارية.

منصة متميزة

وفي هذا السياق، أكدت ليسا باليتشغار أن «تنوين» منصة متميزة ومطلوبة تربط تقاليد دولة الإمارات بالطلب المعاصر على قطع الديكور المستدامة، مشيرة إلى أن «تشكيل» يحرص على توجيه المصمّمين المحترفين المختارين بدءاً من فكرة المنتج ومروراً بالتصميم ووصولاً إلى النموذج الأولي في التصنيع داخل الدولة.

وأضافت: يشجع البرنامج على الابتكار لتحقيق إضافات إبداعية أكثر إلى خطنا التجاري، ولهذا شكّلت مجموعة إبداعات «تنوين» فرصة ذهبية استفاد منها جميع المشاركين الخمسة والثلاثين السابقين في تطوّرهم المهني، وقد لمسنا حرص الفوج الجديد على معالجة مسائل الاستدامة عبر الممارسة التصميمية في الأشهر المقبلة.