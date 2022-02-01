معرض 421 يعلن عن برنامج الدعوات المفتوحة لعام 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية، عن إطلاقها لبرنامج الدعوات المفتوحة لعام 2022، الذي يشمل منحة معرض 421 للبحث الفني، وبرنامج معرض 421 للتطوير الفني للمعارض، وبرنامج معرض 421 للتّدريب.

وقد صممت تلك البرامج دعماً للممارسين المبدعين والمبدعات الناشئين في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. كما يقدم معرض 421 برنامج الإرشاد وهو عبارة عن ورش عمل تقام عبر الإنترنت بقيادة محمد رضا بهدف طرح تجربة ذات طابع شخصي للفنانين المشاركين، حيث تسهم ورش العمل في مساعدتهم لتحديد الخطوات المطلوبة للمضي قدماً في حياتهم المهنية.

وقال فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421: «إن الإعلان عن الدعوات المفتوحة ما هو إلا مواصلة منا لدعم الممارسين المبدعين وهدفنا في تمكين أفراد المجتمع الإبداعي في المنطقة. نحن معنيون بضمان استدامة حضورهم وضمان مساهمتهم في المشهد الثقافي وصولاً إلى ترسيخ مكانة معرض 421 مركزاً للثقافة وحاضاً للإبداع وملتقى للمواهب في الإمارات والمنطقة».

وأضاف الحسن: «ندعو المبدعين والمبدعات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للتقدم والالتحاق ببرامج الدعوات المفتوحة لتتسنى لهم الفرصة للتعلم والإبداع مع نخبة من المبدعين والممارسين الثقافين ومن ثم عرض مشاريعهم في معرض421».