قل لِلألى كادُوا لَنا

المصدر: شعر: د.عارف الشيخ

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أنت الأمانُ وهُم لنا فخــــــرُ البــــــلادْ

و اللهُ بـــــــــِــالإيمـــــان ينصــُــــــر لا العِتـــــــادْ

قل للألى كادُوا لنــــــــَــــا مِن حولِنــــــا

بل قل لِمن في الأرض عاثوا بالفسَادْ

لن تغلبــــــُـــــونا بــــــِـــالتـــــــــــآمُر فلتطُلْ

أحـــــــلامُكم والّلــهُ يُبطــــِــــلُ مـــــــــــا يُكـــــادْ

هِيـــــــهِ «الإمـَــــــارات» التي حصّنتُها

بــاللهِ زيـــــْـــدِينـــــــــا التصلُّبَ والعِنـــــــــَـــــادْ

لِنقـــــــولَ للبـــــَـــاغي ابتــــــداءً لن نُكا

فــــِــئَ مــــَــــن بَغــــــَى إلاّ بتحريكِ الزّنـــــادْ

هيـــّـــا املأوا قبلَ الرِّمـــــــــاءِ كَنـــــائنـــًـا

واستلهِمُوا مِن ربّكم سبـُـــلَ الرَّشــــادْ

ســـُودُ الهـــَـــــزائم للعـــــِــــــدا ولِدَولتِي

بِيضُ العــَـــــزائمِ فــــــــاثبتــــُـوا في كلّ وادْ