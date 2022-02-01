سفيرة الإمارات لدى مصر تزور جناح «الشارقة للتراث» في «القاهرة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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زارت مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، جناح معهد الشارقة للتراث في معرض «القاهرة الدولي للكتاب» بدورته الـ53.

وأشادت بالمنتج الثقافي للمعهد، وبدور وجهود إمارة الشارقة في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والمعرفية، حيث يُشارك المعهد في المعرض الذي يستمر حتى 6 من الشهر الجاري، ويُشكل منصة عالمية، ونافذة لإبراز إسهامات صناعة النشر الإماراتية.

أنشطة متنوعة

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «سعدنا بزيارة السفيرة إلى جناح المعهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأطلعناها على طبيعة المشاركة التي تتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة، ونشكر سفارة الدولة على جهودها في تقديم كل التسهيلات التي تثري المشاركات الإماراتية في مختلف المحافل التي تقام في جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن المعهد بكل ما يملك من إمكانات وعلاقات وخبرات على استعداد تام للمشاركة مع سفارة الدولة في مصر بكل الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تتطلع السفارة إلى تنظيمها وتنفيذها.

وأضاف المسلم: «يأتي حرصنا على المشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى على المستويين العربي والعالمي للإسهام في تعزيز المشهد الثقافي، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الثقافة والمعرفة، والتزاماً برؤيته». وفي الزيارة، اتفق الطرفان على تزويد مكتبة السفارة في القاهرة أحدث إصدارات المعهد، لإثراء محتوياتها بالكتب التراثية.

وتتضمن مشاركة معهد الشارقة للتراث في معرض القاهرة الدولي للكتاب تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة، ومن بينها توقيعات الإصدارات المصرية للمعهد لنخبة من الكتّاب والباحثين، كما يضم الجناح كتباً وإصدارات متعددة تتجاوز 350 إصداراً لتغطي مجالات عدة في التراث والثقافة والتاريخ والأنثروبولوجيا وأدب الرحلات وغيرها.