دبي تستقطب كوكبة موسيقيين عالميين

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد «جيت أفينيو» في «مركز دبي المالي العالمي» فعالية خاصة تحتفي بموسيقى الجاز بمشاركة عدد من أشهر الموسيقيين العالميين في «جاز أفينيو» بدبي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتباراً من 4 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة».

ينطلق الحدث بأداء متميز تقدمه سيلفيا هاورد المعروفة بلقب ألمع مغنية جاز معاصرة والتي ستشارك الحاضرين شغفها بالموسيقى عبر مجموعة من ألحانها الشهيرة يومي 4 - 5 فبراير الجاري؛ تليها الفنانة الموهوبة فابي ميدينا التي ستقدم ألبومها الأول «فولو لوف» لتصحب الحضور في رحلة غامرة عبر موسيقى «السوينج» و«البيبوب» و«البوب» مع لمسة من موسيقى «السول» من صوتها الرائع يومي 11 - 12 فبراير.

وعلى مدار يومي 18 - 19 من هذا الشهر، سينتقل مستر ميلفن بعشاق الموسيقى إلى عالم ساحر من موسيقى «البلوز» و«السول» و«الفانك» و«التراتيل» بفضل موهبته الموسيقية الفذة التي أتاحت له مشاركة خشبة المسرح مع نخبة من أشهر الفنانين مثل ميشيل هندريكس (الجاز) وديريك مارتن (السول).

وبهدف إحياء روح الأصالة والفردية والتعبير الهادف لموسيقى الجاز، ستقدم الفنانة التركية سيبيل كوسي التي تعلمت الموسيقى بنفسها أداءً موسيقياً فريداً يومي 25 - 26 من الشهر الجاري.

وبرزت كوسي كإحدى أفضل مغنيات الجاز في تركيا واكتسبت خبرتها الواسعة عبر الغناء برفقة عدد من كبار أساتذة الجاز وحصلت على الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لمغني الجاز التي استضافتها مدينة زاموسك البولندية في عام 1992.