مشاركة نوعية لـ «الثقافة والشباب» في معرض القاهرة للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك وزارة الثقافة والشباب في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلقت أعماله في مدينة القاهرة تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، عبر إصدارات وبرامج نوعية تعرف بغنى ثقافة الإمارات، ضمن هذا المهرجان المهم والذي بدأ في دورته الحالية، يوم 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وشارك وفد الوزارة المؤلف من علي الشعالي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف، رئيساً، والدكتورة باسمة يونس المستشارة الثقافية للوزارة، وعفراء محمود مؤسِسة دار غاف للنشر والتوزيع في دولة الإمارات في حفل افتتاح المعرض الذي عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي افتتاح مؤتمر «الترجمة عن العربية.. جسر الحضارة» الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وحضر الوفد الخلوة الثقافية للغة العربية التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية وتضمنت حلقات نقاشية من ستة محاور رئيسية شارك بها 45 متحدثاً، حيث قام علي الشعالي بإدارة محور «اللغة العربية على جناح الإبداع: الطرب والدراما والأدب».وتفقد وفد وزارة الثقافة والشباب أجنحة المؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص، المشاركة في المعرض، ومنها جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، وجناح مركز أبوظبي للغة العربية، وجناح معرض أبوظبي للكتاب، وجناح الأرشيف الوطني، وجناح معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعهد الشارقة للتراث، إضافة إلى عدد من دور النشر الإماراتية.

كما التقى الوفد الشيخة بدور القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ومؤسِسة ورئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حيث ناقشوا آفاق صناعة النشر، ومخرجات الدورة الأولى لقمة اللغة العربية 2021، وما يقدمه الناشرون الإماراتيون المشاركون في المعرض من إصدارات غنية ومتنوعة، تعكس مكانة الكتاب كوعاء للثقافة والمعرفة، وتنقل في مضمونها ذي القيمة الثقافية والعلمية، الموروث الثقافي والإنساني في الإمارات.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف: «تحرص وزارة الثقافة والشباب على المشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، تحتم علينا مواكبة النمو الكبير بقطاع النشر، وتأتي مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد من أهم المعارض العربية للكتاب، لنقل الثراء الثقافي لدولة الإمارات، والتعريف بالأدباء والكتّاب الإماراتيين وما قدموه من نتاج إبداعي للثقافة الإنسانية».