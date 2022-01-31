استطلاع «البيان»: لوحات الفنان التشكيلي الجديدة بين تأثيرات الشهرة وحقيقة تميزها

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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العمل الفني والمبدع، ثنائية تتشابك أطرافها على منصات الجدل والنقاش الجماهيري، وكثيراً ما تثار الأسئلة حول أيهما الأحق بالشهرة وحصد اهتمام النقاد ومحبي الفنون، ومَنْ منهما يكتب تاريخ الآخر ويكون صانع النجاحات، ومن منهما عنوان الأفكار والمضمون المطروح. «البيان» أضاءت جوانب المسألة محاولة تبين مدى لعب شهرة الفنان دوراً في شهرة أعماله، وذلك عبر استطلاع جوهره السؤال التالي: هل تلعب شهرة الفنان التشكيلي دوراً في رواج وتقبل أعماله الجديدة؟

وقد جاءت الردود والآراء والأرقام متقاربة، فعلى موقع «البيان» الإلكتروني، أجاب 71% بنعم، و29% بلا، أما في «تويتر»، فقد أكدت نسبة 70.6% بنعم، وصوتت نسبة 29.4% بلا.

نجاح

وحول نتائج الاستطلاع وموضوعه بالعموم، يؤكد الفنان التشكيلي خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، إن نجاح الفنان نابع من إنتاجه لأعمال تثير الاهتمام والإقبال وتحصد النجاح الجماهيري وتحظى بدعم النقاد، من منطلق أن الفنون التشكيلة انعكاس حضاري وثقافي ملهم، وشاهد على عظمة الفعل الإنساني المنتج لكل جمال وإبداع، التي تعيد طرح العلاقة بين أهمية العمل وقدرة الفنان في التعبير موهبته، واختيار الزاوية التي سيتعامل فيها مع فكرته.

معيار

بدوره، يعتقد الفنان، المتخصص في الفنون البصرية، فيصل الملك أن العمل هو بطل القصة، وهو من يستحق حصد النصيب الأول من الشهرة، ويرى أن تراكم الأعمال يمكن أن يسلط الضوء على الفن من منظور مختلف التوجهات، وليس العكس، ويقول: «من واقع خبرتي، ترتكز شهرة الفنان في الوطن العربي على معيار الثقافة الفنية، التي يتمتع بها، وكذلك على محاولاته الدائمة في التعبير عنها من خلال ممارساته، وموهبته الفطرية في التعبير عن هويته العربية وأصالتها».

بصمة

ويشير الفنان عبد الله الملا إلى أن العمل والفنان هما وجهان لنجاح واحد، ولا يمكن الفصل بينهما، فالفنان يقدم خلاصة مشاعره وأفكاره الفنية، لتجسيد موضوع العمل الفني، الذي يعتبر بمثابه بطاقة هوية وبصمة ولغة بصرية شخصية قد تثير فضول واهتمام الجمهور وتساعد في تقبل العمل أو الانحياز بشكل مباشر لطبيعته الإنسانية، لذلك لا أؤمن بانفصال شهرة العمل عن الفنان، الذي قد تبرز له في كثير من الأحيان أعمال على حساب أعمال أخرى، وهذا طبيعي جداً كونه، كما أسلفت، قائم على التكوين النفسي والعاطفي للفنان الذي هو صاحب فكرة الإبداع الأولى.

رؤية

وتعتقد الفنانة التشكيلية يسرا وهبة أن العمل الفني انعكاس حقيقي لرؤية الفنان القائمة على موهبته الفنية، التي هي الركيزة الأساسية التعبير والتوثيق الإنساني، فالفنون في نهاية الأمر لغة شاعرية تتخطى كل الحواجز، وتقفز فوق كل مستويات الاختلافات، لذلك كله يشكل العمل قيمة باقية عبر الزمن ضمن رصيد عريض من الأعمال، التي يطرحها الفنان، خلال مسيرته الفنية المحملة بالكثير من الرسائل.