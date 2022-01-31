«مهرجان القوز» كرنفال الفنون وبيت الإبداع

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات «مهرجان القوز للفنون»، الذي يقام ضمن منطقة القوز الإبداعية، وعاد بباقة من الفعاليات الفنية والمشاركات النوعية في نسخته التاسعة التي أقيمت يومي أمس وأول من أمس (29 و30 يناير الجاري)، تفعيلاً للمنطقة الإبداعية واحتفاءً بالمبدعين المحليين من المنطقة.

وقامت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بزيارة إلى السركال أفينيو للاطلاع على فعاليات المهرجان.

وفي جولتها، انضم عبدالمنعم السركال، مؤسس «السركال أفينيو»؛ حيث بدأت جولتها بمشاهدة العمل الأبرز في المهرجان، وهو العمل الفني المتنقل «غايا» للفنان لوك غيرام.

وشملت الجولة المسار الخلفي للسركال أفينيو، حيث اطلعت على معرض «Verses in reverse»؛ وهو عمل تفاعلي للفنان الفلبيني «أوغسطين باريديس»، ويعد جزءاً من المساحة التي خصصتها مؤسسة السركال للفنون للمبدعين تحت إشراف جانين غايل ديودجي. ومن ثم المسار 3 الذي يضم التراكيب الفنية في معرضيّ «421» و«كيرتك». كما المسار 2، الذي يضم معرض «In Suspension» في المستودع 50؛ وهو معرض من تنظيم جامعة زايد وبدعم من موانئ دبي العالمية، لتنتهي الجولة في المسار 1؛ حيث العديد من المعارض ومنها المعرض الذي ينظّمه «Swatch Art Peace Hotel» في المستودع 82، ويعرض أعمالاً مبتكرة لفنانين أقاموا سابقاً في الفندق.