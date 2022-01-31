باقات الألحان العالمية تعطر أسبوع «دبي للتسوق» الختامي

المصدر: دبي - البيان

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تمحورت عطلة نهاية الأسبوع الختامية للدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق حول الفن والثقافة والموسيقى مع النجم العالمي جيمس بلانت، حيث غنى لجمهوره في كوكاكولا أرينا دبي مجموعة من أغاني ألبومه الأشهر The Stars Beneath My Feet.

وفي السياق ذاته، ظهر أسطورة الغناء المصري، الراحل، عبد الحليم حافظ على خشبة المسرح بتقنية الهولوجرام في مسرح مدينة الحبتور لأمسية «سوّاح» برفقة فنانين وموسيقيين في تكريم مذهل للنجم وتأثيره في موسيقى العالم العربي. وفي فقرة أخرى، حظي محبو موسيقى الجاز في دبي بالاحتفال بالمبدعين من الإمارات والمنطقة خلال مهرجان القوز للفنون الذي أقامته السركال أفنيو، والذي عاد بالموسيقى الحية والعروض وعربات الطعام والمنشآت الخارجية والمعارض الفنية المعاصرة وورش عمل الصحة والعافية وماراثون أفلام منتصف الليل وغير ذلك الكثير.