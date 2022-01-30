برنامج لحوارات مشاركي «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجري الإعلامية فاطمة البلوشي مقابلات مع الشعراء المشاركين في برنامج «شاعر المليون» بنسخته العاشرة، خلف الكواليس، عبر برنامج «#مرحبا_مليون» الذي يُبث عبر حسابات برنامج «شاعر المليون» على (تويتر، وانستغرام، وفيسبوك ويوتيوب)، ومحاورة النجوم بأسلوب عفوي ومشوق وبعيداً عن حياتهم الشعرية، ليقدمهم لجمهور الشعر بطبيعتهم ويعرفهم على هواياتهم المختلفة، وضمن محاورة عدة، وتبث مجريات الحلقة على منصات «شاعر المليون» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فاطمة البلوشي، مقدمة برنامج مرحبا مليون، إن استضافة البرنامج لنجوم «شاعر المليون» والاشتراك معهم في مجموعة من الألعاب والمناقشات الاجتماعية، وتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، للتعرف أكثر عليهم بعيداً عن حياتهم الشعرية، ومحاورتهم بأسلوب عفوي والتعرف على جوانب مختلفة من شخصيتهم بعيداً عن رهبة المسرح وشاشة التلفاز.

وأوضحت البلوشي أن البرنامج يتم تصويره في مسرح شاطئ الراحة، يبث ضمن حلقات على مدار الأسبوع، إذ يمكن لجمهور الشعر النبطي التعرف على نجوم برنامج شاعر المليون بدقائق قليلة، مشيرة إلى أن البرنامج حقق معدلات مشاهدة عالية وتفاعلاً من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت فاطمة البلوشي إلى أن برنامج شاعر المليون هو منصة إعلامية مميزة تمنح الشعراء المشاركين فيه العديد من الفرص للظهور الإعلامي والتواصل مع الملايين من جماهير الشعر النبطي على مستوى العالم العربي، معربة عن سعادتها بأن تكون جزءاً من هذا الفريق من خلال تقديم «مرحبا مليون»، والالتقاء مع الشعراء المشاركين.

ويقدم برنامج «مرحبا مليون» مقتطفات من مسيرة الشعراء المشاركين في برنامج شاعر المليون، ويعرض جوانب من حياتهم الشخصية وخبايا وأسرار يسمعها الجمهور لأول مرة عن نجوم المسابقة، ضمن حلقات تبث من مسرح شاطئ الراحة على مدار الأسبوع، ويتم من خلالها تقديم فرصة ذهبية للشعراء للتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج «شاعر المليون».

ويتضمن «مرحبا مليون» العديد من الفقرات الشيقة والمتنوعة بقالب عفوي وممتع، ومن هذه الفقرات (الأسئلة والتحدي)، ويمكن للجمهور وعشاق الشعر النبطي متابعة نجومهم الشعراء من خلال مشاهدة الحلقات التي تبث عبر حسابات شاعر المليون على (انستغرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب).