خورفكان تحتفي بـ «سلطان القلوب»

المصدر: خورفكان - البيان

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تواصلت الفعاليات التي نظمتها دائرة شؤون الضواحي والقرى ومجالس الضواحي، في الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وأعلت الفقرات من الفرحة التي تسطرها الفعاليات، بحضور أهالي إمارة الشارقة، على مدرج مدينة خورفكان، وبيان المشاعر التي يكنها المجتمع، ابتهاجاً بهذه الذكرى، وتخليد الإنجازات التي حققها صاحب السمو حاكم الشارقة خلال خمسين عاماً.

حضر الأمسية خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، ولفيف كبير من الشخصيات والمدعوين وأهالي الإمارة.

الفقرة الأولى، شملت أمسية غنائية، حملت عنوان «سلطان القلوب»، لمجموعة من القصائد المغناة لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وشملت أربع أغانٍ، وهي مساء الأنوار، وراضيين يا سلطان وطناً أراك، وسلطان القلوب.

بعدها، تابع الجمهور والحضور الأمسية الشعرية في الفقرة الثانية، والتي جرى فيها استضافة لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، قدم فيها مجموعة من القصائد، بمناسبة خمسين عاماً لتولي صاحب السمو الحاكم مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، وشملت عناوين القصائد، أبدعت صنعاً، وملك القلوب، والنبع الدافق، ونور الخير، وفيوض القيم، وسحابة الخير.

وتخلل الأمسية عروض للأطفال، بجانب عروض أخرى للفرق الحربية.

وقبل ختام الأمسية، جرى تنظيم مسيرة بحرية على ضفاف بحر خورفكان، عبّرت عن الفرحة بمناسبة تولي حاكم الشارقة مقاليد الحكم، وسط حضور ومتابعة الأهالي والجمهور.