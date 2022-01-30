«سرد المكان».. أربع ليالٍ من الاحتفالات

المصدر: الشارقة - البيان

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على مدار أربعة أيام، عاش عشاق الفن ومحبو الشارقة، ليالي لا تنسى مع العرض الفني «سرد المكان»، الذي قدمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، إذ تحوّل «مسرح المجاز» إلى لوحة فنيّة تتبدل مشاهدها بعروض أدائية ومسرحية لتروي سيرة إمارة الشارقة وتاريخ منجزاتها.

حكايات كثيرة جسدها العمل الفني الذي اختتم عروضه السبت، ومن أبرزها القصة التاريخية لمقاومة أهالي خورفكان للاستعمار في بدايات القرن السادس عشر، وحكاية صمودهم، وقصة رهن صاحب السمو حاكم الشارقة خنجره الذهبي مقابل الحصول على كتب، والقصص التراثية الأولى لتجارب الغواصين، وصيادي اللؤلؤ، إلى جانب رحلة المنجزات الحضارية التي خاضتها الإمارة وتوجتها عاصمة للمعرفة والكتاب والإبداع، ومركزاً للجذب السياحي من كل أنحاء العالم.

وجسَّد العرض، الذي نفذته شركة «مالتبل إنترناشونال» بالتعاون مع «7 فنجرز»، محطات ومنجزات الإمارة بأكثر من عشرة فنون إبداعية، تنوعت بين السرد، والشعر، والموسيقى، والغناء، والفنون الأدائية، وألعاب الأكروبات، والتمثيل المسرحي، وفنون الضوء، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، وغيرها.

تحية

وقال طارق سعيد علاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «لكل مكان حكاية، وحكاية الشارقة تجسيدٌ لرؤية وحكمة قائدٍ اختار الإنسان والمعرفة ركيزتين أساسيتين للبناء والتنمية، فكانت النتيجة بعد خمسين عاماً إمارةً تمثل نموذجاً للحضارة والنمو والتقدم وحاضنةً للإنسانية والمعارف والفنون. ونحن نختتم اليوم فعاليات عرض (سرد المكان) حاملين معنا دروساً وعِبراً وطموحاً وإرادةً رسخها صاحب السمو حاكم الشارقة على مدار الأعوام الخمسين الماضية منذ توليه مقاليد حكم الإمارة، لندخل سنوات جديدةً ومديدةً من المنجزات النوعية تحت قيادة سموه وبرعايته وتوجيهاته».

وأضاف: «سرد المكان» تحية من أهل الشارقة، من مواطنيها وسكانها وكل من أسس ذكرياته فيها، ورسالة في حب سلطان، ومعاهدة على مواصلة العمل والإبداع.

وكان العرض محل احتفاء نجوم الفن والدراما والمسرح في الإمارات والمنطقة والعالم العربي، إذ حضره عدد من كبار النجوم والفنانين والمؤثرين الإماراتيين والعرب، ومنهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، والممثلة المصرية روجينا، والإعلامية الدكتورة هالة سرحان، والأديب والكاتب الكويتي وشخصية العام الثقافية لعام 2021 طالب الرفاعي، وغيرهم.

وتضمن العرض أغنيتين أصليتين تم تأليفهما وتلحينهما خصيصاً لهذا العرض، الأولى بعنوان «سرد المكان» من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، والثانية «أنشودة للشارقة» كتبها الفنان والشاعر إسماعيل الرفاعي، ولحنها فيليب سكاف.

وأسدل العرض الستار بلوحة عملاقة تحمل صوراً لمحبي إمارة الشارقة وأهلها وزائريها، الذين تجمعت صورهم مع بعضها بعضاً لتشكل الرقم 50، وذلك تأكيداً أن مسيرة الإمارة وتاريخ منجزاتها، مسيرة كل من عاش وعمل وزار الإمارة وحمل منها ذكريات طيبة.