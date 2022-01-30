«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في خلوة اللغة العربية بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

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شارك «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، في الخلوة الثقافية للغة العربية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية في القاهرة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، ضمن جهوده لبحث ودراسة سبل تطوير وتعزيز حضور اللغة العربية، باعتبارها لغة حضارة وفنون وفكر.

جاءت مشاركة «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، عبر ورقة قدمها عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بعنوان: «اللغة العربية.. أبعاد معاصرة».

تأتي هذه المشاركة، تقديراً من الأرشيف والمكتبة الوطنية للغة العربية، بوصفها مكوناً ثقافياً وأدبياً أساسياً في هوية دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها، وحرصاً على التكامل الذي يتحقق بالتعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز أبوظبي للغة العربية، بناء على مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان العام الماضي.

وركز مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للغة العربية، والذي يتجسد مع فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، إذ تم عقد قمة اللغة العربية في إكسبو 2020 دبي، وجرى إطلاق «إعلان الإمارات للغة العربية»، بحضور قيادات إماراتية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الثقافة العرب.

وعدد أهم المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في الأعوام الخمسة الأخيرة، من أجل الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، مثل ميثاق اللغة العربية، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، وبالعربي، ولغتي، وجمعية حماية اللغة العربية، ومؤتمر اللغة العربية وغيرها.

وتطرقت الورقة إلى المكانة التي تستحوذ عليها اللغة العربية عالمياً، فهي واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، إذ يتحدث بها أكثر من أربعمئة مليون إنسان، وبرهنت على أنها ليست مجرد أداة تواصل، فقد ظلت عبر تاريخها الطويل، وعاء للثقافة والفكر.